03/10/2022 KL. 17:30

Flertal kommer med usædvanlig opfordring til Pape

Søren Pape opfordres til at oplyse Folketinget om indholdet af de møder, han deltog på sin ferie i Den Dominikanske Republik. Det vedtog et smalt flertal mandag i Folketingets Udenrigsudvalg. Intet problem, lyder det fra De Konservative, som henviser til Papes stående tilbud om at orientere Udenrigsministeriet om mødernes indhold.