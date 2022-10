KD-profil melder sig på banen igen som folketingskandidat

Hun er tidligere i år skiftet til De Konservative. I dag er Marianne Karlsmose fungerende formand for Kristendemokraterne.

Grenov er ikke nervøs for at gå ned med stress igen. Det betyder nemlig noget, at han ved næste valg ikke er partiformand, som under en valgkamp vil være særligt i fokus.

- Jeg kan kun sige, at jeg ikke har to job nu. Jeg har et job som skolelærer, og så er jeg kandidat. Det er noget helt andet end at have været 8-12 år i toppen af politik. Så der er en helt anden forskel denne gang, siger han.

Kristendemokraterne blev senest valgt ind i Folketinget i 2001. Siden hen er missionen mislykkedes flere gange. Ved 2019-valget fik partiet 1,7 procent af stemmerne og var således ikke langt fra spærregrænse på 2,0 procent.