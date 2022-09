Politisk flertal forbyder at bruge børn som tolke

- Derfor er jeg glad for, at vi i regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget nu sørger for, at børn ikke ender i svære situationer, hvor de for eksempel får ansvaret for at tolke til skole-hjem-samtaler, siger hun.

SF er et af de partier, der er med i aftalen.

- Børn skal ikke lægge ører til voksensnak eller tage ansvar for deres forældre eller kommunens medarbejdere. Så må man indkalde andre professionelle tolke til at sikre forståelsen, siger Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti.