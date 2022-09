Kofod efter snak med USA's udenrigsminister: USA støtter op

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har haft en snak med sin amerikanske pendant, udenrigsminister Antony Blinken, om gaslækagerne i Østersøen.

I et telefonopkald tirsdag aften orienterede han amerikaneren om situationen, som den bliver udlagt af de danske myndigheder. Her står det klart, at lækagerne er et resultat af eksplosioner. Det viser flere landes seismografiske målinger.