Uanset hvad virker det dog sikkert, at der står et flertal af regeringen og de røde partier klar til at skrive under på aftalen, som kommer oven i en anden eksisterende aftale til 0,6 mia. kr. årligt.

Jyllands-Posten har talt med sundhedsprofessor Jakob Kjellberg, Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (Vive), som tidligere sammen Dansk Psykiatrisk Selskab har regnet sig frem til et investeringsbehov i psykiatrien på 4-5 mia. kr.

Trods den store forskel mellem de aftalte beløb og det, Kjellberg har regnet sig frem til, har han en positiv vurdering af det, man ved om den varslede plan.

»Vi får ikke en bedre psykiatri bare ved at kaste penge ud uden fokus. Hvis pengene skal bruges meningsfuldt, er det vigtigt, at det sker efter en fornuftig plan og med god forberedelse, og det er der mulighed for her,« har han udtalt til Jyllands-Posten og udtrykt tilfredshed over et fokus på de unge og de helt syge.