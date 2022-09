Berlingske beskrev søndag på baggrund af et besøg i Rusland, at Ecco har skruet op for markedsføringen i landet.

Eksempelvis blev der sidste weekend delt rabatkuponer ud til skokoncernens 250 butikker i Rusland i forbindelse med et maraton i Moskva.

I forhold til, at Ecco har valgt at blive på det russiske marked trods den russiske invasion af Ukraine, lyder det fra statsministeren, at ”man bør søge andre markeder”.

Også Venstres Jakob Ellemann-Jensen kritiserer Ecco for valget om at blive i Rusland.