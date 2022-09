- Vi har intet at skjule, og vi forsøger at give fuld transparens, selv om det ikke nødvendigvis er noget, der sætter os i et særligt godt lys. Når vi lægger det hele sammen, så er 56.526 kroner for højt for sådan et arrangement, siger Morten Niels Jakobsen.

Departementschefen afviser, at Rasmus Prehn har været involveret i planlægningen af arrangementet, og at han skulle være bekendt med prisen.

Roger Buch, forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kalder prisen for arrangementet for ”usædvanligt højt”.

- Det er en virkelig, virkelig høj regning for et meget eksklusivt arrangement med meget få deltagere. Denne her pris er jo højere, end hvis man tager ud på et konferencecenter med forplejning, overnatning og lokaler, siger Roger Buch til Frihedsbrevet.