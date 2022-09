Tage Pedersen, der er formand for Danske Minkavlere, sagde i august, at han forventer, at meget få minkavlere vil fortsætte.

- Lige nu er der én, der har besluttet sig, og der er i alt 15, der ikke har søgt om nedlukningserstatning.

- Så der er 15, der har mulighed for at starte igen. Og det bliver ikke alle 15, det bliver nogle ganske få. En-to-tre-fire-fem stykker, flere tror jeg ikke, at det bliver, sagde han dengang.

Regeringen besluttede i november 2020, at alle mink i Danmark skulle aflives på grund af frygt for smitte med coronavirus.

Der viste sig ikke at være lovhjemmel til at aflive alle mink, og beslutningen kostede i samme måned jobbet for daværende fødevareminister Mogens Jensen (S).