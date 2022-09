Økonom: Vinterhjælp kan give ekstra luft i økonomien

Aftalen om vinterhjælp kan give lidt luft i økonomien til for eksempel en børnefamilie.

Det vurderer Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Hendes udmelding kommer, efter at et politisk flertal fredag er blevet enige om blandt andet at sænke elafgiften betragteligt og indefryse dele af energiregningen.