Ingen udsættelse: MitID sætter ældre uden mobil i knibe

Det findes der først en løsning på i begyndelsen af 2023, har avisen Politiken beskrevet.

Hos Ældre Sagen mener man, at bankerne skal udskyde implementeringen af MitID, indtil der er fundet ”en tilfredsstillende løsning”, siger direktør Bjarne Hastrup.

- For dem, der ikke har det (en mobiltelefon, red.), der vil jeg sige, at de bliver digitalt udelukket. Det mener jeg ikke, at man kan tillade sig overfor en hel befolkningsgruppe, som klart har behov for nethandel, tilføjer han.

Det er dog ifølge Finans Danmark ikke en mulighed.