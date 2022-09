Ellemann foreslår at forkorte både uddannelser og SU-år

Hvor mange penge SU’en udgør, afhænger blandt andet af uddannelsestype, den studerende alder og bopæl.

Ved at fjerne det sjette SU-år vil Venstre frigøre 1,2 milliarder kroner om året. De penge vil partiet bruge på erhvervsuddannelserne, professionsuddannelser og naturvidenskabelige uddannelser.

Venstre-formanden vil også ændre i universiteternes overbygninger. Det betyder, at nogle kandidatuddannelser fremover skal gennemføres på et år i stedet for to.

Det sidste er angiveligt også noget, som regeringen overvejer.

Onsdag skrev Politiken, at regeringen ifølge avisens oplysninger vil forkorte en række universitetsuddannelser. Det er en del af udspillet ”Danmark kan mere III”, som forventes at blive præsenteret i næste uge.