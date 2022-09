Byråd skal tage stilling til navneforandring af Simon Spies Plads

Pladsen, som ligger midt i Helsingør, har været omdiskuteret, siden DR sendte en dokumentar om Simon Spies. Her fortæller tidligere ansatte, hvordan han betalte dem for sex og at få lov til at udøve vold imod dem.

Simon Spies grundlagde i 1956 rejsebureauet Spies Rejser.

Pladsen har siden 1993 været opkaldt efter Simon Spies, som er født i Helsingør. Men førhen hed den Svingelport Plads.

Pladsen skiftede navn til Simon Spies Plads, fordi Simon Spies Fonden betalte for renoveringen af pladsen i 1993.