Skoleledere: En fordelingsaftale ville ramme det frie skolevalg

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, er glad for, at regeringen ikke har planer om at lave en elevfordelingsaftale for folkeskolen.

- Den eneste ændring de kunne lave, var at ændre på skoledistrikterne og hvem der havde frit skolevalg, og hvem der ikke havde, siger han til Ritzau.

Det mener Claus Hjortdal ikke ville være hensigtsmæssigt.