Regeringen dropper planer om elevfordeling i folkeskoler

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ellers tidligere givet udtryk for, at man ville præsentere et udspil til en fordelingsmodel på folkeskoleområdet.

Regeringen har i forvejen besluttet, at gymnasieelever fra næste skoleår skal fordeles, efter hvor meget deres forældre tjener.

Ministeriet har imidlertid henvist til aftalen om kommunernes økonomi for næste år. Det var en aftale, som regeringen indgik med Kommunernes Landsforening (KL) i juni.

Her står der i store træk, at det er op til kommunerne selv at opnå en målsætning om, at elevsammensætningen i folkeskolerne skal afspejle befolkningssammensætningen i lokalområdet.