Prehn er skyld i kreditkortundersøgelse: Jeg er træt af det

- Det kan du sige. Men nu synes Rigsrevisionen, at der er grund til at kigge det hele igennem, og det er i den sammenhæng, at jeg svarer, som jeg gør.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har begået fejl. Dem har jeg beklaget, jeg har lagt mig fladt ned, jeg har sagt undskyld, og jeg har betalt de penge tilbage, som udestod.

- Jeg har prøvet at rydde op på mit område. At Rigsrevisionen vil gå videre, er dens valg. Skulle det føre til, at der kommer lidt mere klare linjer, er det positivt, siger Prehn, der fortsat ikke vil svare på, hvem han spiste middag med dengang.

Prehn siger, at han har givet håndslag med den pågældende journalist, om at det var en snak, der forbliver fortrolig.

Spørgsmål: Fastholder du, at det var en journalist, og at det ikke bare er noget, du opdigter?

- Det fastholder jeg. Som det fremgår, har jeg haft en del samtaler med journalister. Det har jeg løbende, det havde jeg også den aften. Når jeg har givet et håndslag, så står jeg inde for det, siger Prehn.

Spørgsmål: Kommer der flere ting frem med dig selv eller andre i den undersøgelse, der skal i gang?

- De bilag, der er på mit kort, de er lagt frem. Og jeg tænker, at det bliver begrænset, hvad man finder i det hele taget, siger Prehn, der efter sagerne med sig selv har skilt sig af med ministerkreditkortet.

Spørgsmål: Har du overvejet at gå af som minister på grund af sagerne?

- Når man er ude i en mediestorm, som jeg har været, så er alt til overvejelse. Men når jeg møder borgerne, vil de gerne diskutere politik med mig, så jeg fortsætter ufortrødent.

- Men om man fortsætter som minister eller ej, er et spørgsmål om Folketingets indstilling til det. Så det er Folketinget, der skal tage beslutning omkring det, siger Prehn.