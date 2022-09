Regeringen vil indføre afgift på flyrejser for at gøre luftfarten grønnere

Når det gælder grønne afgifter på fly, halter Danmark noget efter vores naboer. Norge, Sverige og de fleste øvrige lande i Vesteuropa har allerede indført klimaafgift.

Klimarådet anbefalede allerede i 2019, at Danmark fulgte trop, og siden har regeringens tre støttepartier hver især foreslået noget lignende.

Støttepartierne er dog langt fra tilfredse med regeringens udspil:

»Vi synes, at det er for lidt og for sent. Vi havde foreslået noget, som er betydelig mere vidtgående, fordi vi gerne vil lave et ordentligt indhug i problemet, og det synes vi ikke, at det her lyder til at have skalaen til,« siger Rasmus Helveg Petersen, klimaordfører for De Radikale til Ritzau.

I den sorte klub

SF har tidligere foreslået en passagerafgift på 100 kr. for rejser inden for Europa. De 13 kr. er alt for lidt, mener skatteordfører Carl Valentin (SF).

»Det er grinagtigt. Danmark, Cypern, Irland og Malta er de eneste i EU uden flyskat. Vi er totalt i den sorte klub. Lad os dog beskatte de flyrejser ordentligt, så vi har råd til billigere tog, ladestandere og mere skov!« skriver han på Twitter.

Dan Jørgensen fastholder, at det er muligt at gøre en stor forskel med et forholdsvis lille beløb. Ifølge regeringen vil den nye passagerafgift kunne give knap 1,9 mia. kr. i statskassen frem mod 2033.

Det ligger endnu ikke fast, hvor i Danmark den første grønne indenrigsrute skal flyve fra og til. Transportminister Trine Bramsen oplyser, at ruten nu skal sendes i udbud.

Take off er sat til 2025.