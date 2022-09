EL: Beskat overnormal profit og giv skattelettelse for milliarder

Blandt andet kan det være svært at definere overnormal profit. Desuden kan det påvirke virksomheders investeringslyst i Danmark negativt, vurderer han.

Det sidste ser Mai Villadsen som en ”dårlig undskyldning” fra virksomheder. Hun peger på, at Skatteministeriet har oplyst til partiet i et svar, at ”beskatning af overnormal profit ikke vil reducere investeringer”.

- Man har beskattet overnormal profit før i forskellige krisetider. Det har man både gjort i Danmark og i udlandet, og det har ikke betydet, at virksomhederne har ageret anderledes eller ikke er lykkedes godt i efterfølgende tider, siger hun videre.

EU-Kommissionen har desuden foreslået et loft over profit for energiselskaber, så pengene skal fordeles ud til udsatte forbrugere og mindre virksomheder.

- Jeg har til gode at se, hvordan Enhedslistens pakke kan spille sammen med det, siger Ulrik Beck til TV 2.

Fra Mai Villadsen lyder det, ”at der ikke er nogen grund til at vente på handling fra EU’s side”.