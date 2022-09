Grøn Alliances leder dropper næste folketingsvalg

Han siger videre, at han har haft ”nogle hårde år”, men afviser heller ikke, at han kan vende tilbage til dansk politik efter pausen.

Sammensmeltningen mellem Grøn Alliance og Alternativet skete mandag efter en forholdsvis kort proces.

Det er ikke mere end tre uger siden, at Alternativet i et åbent brev i Politik inviterede både Grøn Alliance og Frie Grønne til at indgå i en fælles front.

Hvor det er gået problemfrit med Grøn Alliance, har Frie Grønne og politisk leder Sikandar Siddique afvist idéen om et samarbejde.