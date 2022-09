Det er ikke mere end tre uger siden, at Alternativet i et åbent brev i Politiken inviterede både Grøn Alliance og Frie Grønne til at indgå i en fælles front.

Mens det tilsyneladende ikke har krævet de store anstrengelser at få Grøn Alliance med på idéen, har det været en anden historie med Frie Grønne.

Partiets politiske leder, Sikandar Siddique, har nemlig afvist den fremstrakte hånd. Det gjorde han på partiets sommergruppemøde i august.

I stedet har han foreslået, at Alternativet nedlægger sig selv og bliver en del af Frie Grønne.

- Vi står helt rent i den kompromisløse klimakamp, fordi vi fra start har sagt nej til samtlige uambitiøse klimaaftaler.

- Jeg har fra starten sagt til Franciska og Alternativet, at det må være under Frie Grønnes faner, at den kompromisløse klimakamp kæmpes. De er mere end velkomne, hvis de kan stå inde for den linje, sagde Sikandar Siddique i en skriftlig kommentar i sidste uge.