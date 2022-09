Politiforbund frygter elevtab til sosu-uddannelse med fuld løn

Lørdag har statsminister Mette Frederiksen (S) foreslået, at det bør gøres mere økonomiske attraktivt at uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller -assistent.

Det får formand for Politiforbundet Heino Kegel til at frygte, at man skaber et nyt problem i forsøget på at løse et andet.

- Det her nye forslag, hvor man specifikt nævner en bestemt faggruppe inden for velfærdsområdet, hvor man vil indføre løn under uddannelser, vil have konsekvenser, siger han.