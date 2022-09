Ifølge statsministeren skal det være mere økonomisk attraktivt at læse til social- og sundhedshjælper eller -assistent. Det siger hun til DR.

Det skal ske ved, at studerende, der er ved at uddanne sig som såkaldte sosuer, skal have løn frem for SU i den anden del af deres uddannelse.

- Det er først og fremmest for at sikre, at vi får uddannet nogle flere sosuhjælpere. Det har vores ældre og folk i psykiatrien behov for, siger Mette Frederiksen (S) til DR.