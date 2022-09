På det seneste har der været knas mellem Elbæk og Frie Grønne, efter at Elbæk talte for, at partiet skulle slå sig sammen med Grøn Alliance og Alternativet.

- Når et medlem ikke ønsker at være med i Frie Grønne længere, er det da altid lidt trist, siger Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique, til B.T.

- Det kommer dog ikke som den store overraskelse, at Uffe ikke kan se sig selv i Frie Grønne, da det har været tydeligt gennem de seneste par år, at han ikke for alvor følte sig på rette hylde i Frie Grønne.