KL varsler fyringer efter regeringens afslag på økonomisk nødråb

- Det har ikke været anderledes tidligere, og det kommer ikke til at være anderledes fremadrettet, sagde ministeren.

I økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og kommunerne blev der tilført 1,3 milliarder kroner til blandt andet at ”dække den demografiske udvikling i takt med, at der bliver flere børn og ældre”.

Og med en ekstraregning på 1,4 milliarder kroner i budgettet for 2022 plus de 600 millioner kroner i 2023 vender ”fortegnene rundt i kommuners økonomi”, lyder det fra Martin Damm.

- Så er der ikke givet en bøjet femøre til hverken børn eller ældre. Tværtimod mister vi 700 millioner i alt.

Derfor vil han nu have et svar fra finansminister Nicolai Wammen (S).

- Hvis vi får et endeligt svar, at man ikke vil gøre noget som helst, så er de også nødt til at gå ud og sige, at det får en alvorlig konsekvens. Og så skal kommunerne i gang igen (med budgetterne for 2023, red.)., siger Martin Damm.