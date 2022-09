Joe Biden har inviteret Mette Frederiksen til Det Hvide Hus

Der arbejdes på at finde en dato, lyder det.

Det er kutyme, at danske statsministre inviteres til Det Hvide Hus.

Senest mødtes daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen med daværende præsident Donald Trump i marts 2017.

Før det var Helle Thorning-Schmidt på besøg hos Barack Obama i februar 2012.

Også kronprins Frederik og kronprinsesse Mary rejser til New York i næste uge for at deltage ved FN’s Generalforsamling. Det blev offentliggjort i august.

Ved åbningen af generalforsamlingen lancerer Danmark samtidig sit kandidatur til en plads i FN’s Sikkerhedsråd i perioden 2025-2026.

Sikkerhedsrådet er et af de vigtigste organer inden for FN og har én primær opgave - at sikre international fred og sikkerhed.