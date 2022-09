Mette Frederiksen mindedes Aarhus-borgmester: Et socialdemokratisk koryfæ

- Jeg tror godt, at man kan tillade sig at sige, at jeres by blev en bedre by under Thorkild Simonsen. Og at han i øvrigt blev et billede på byen. Ligesom han er et billede på vores parti, siger Mette Frederiksen.

Før mindehøjtideligheden i Musikhuset blev der taget afsked med Thorkild Simonsen under en bisættelse i Aarhus Domkirke.

Kirken rummede omkring 600 mennesker, der ville sige et sidste farvel til Thorkild Simonsen. Han døde 4. september efter længere tids sygdom.