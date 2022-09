Formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V), sagde tidligere torsdag, at kommunerne har ekstraudgifter for 1,4 milliarder kroner i år på grund af den galopperende inflation.

Derfor har KL henvendt sig til regeringen for at få dækket udgifterne.

Også kommunerne skal bruge benzin og diesel til vognparken, til at varme kommunale bygninger op og til at købe mad til institutioner og plejehjem.

Derfor står de med en ekstraregning, der løber op i 1,4 milliarder kroner i år og 600 millioner kroner i 2023, hvis man tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste skøn for den økonomiske udvikling.

Har KL ikke en pointe i, at kommunerne burde få flere penge?