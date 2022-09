Regeringen vil lade danskere udskyde betaling af stigende energiregning

Regeringen har i sit finanslovsudspil afsat knap to mia. kr. til »håndtering af stigende priser«. Puljen er et engangsbeløb i 2023, som ifølge regeringen skal målrettes borgere, der rammes hårdt af de stigende priser.

Derudover har Folketinget allerede hjulpet økonomisk pressede danskere med en varmecheck på 6.000 kr., en forhøjet ældrecheck og et loft over huslejestigninger på fire procent de næste to år.

Regeringen varsler nu, at der er flere tiltag på vej.

De seneste uger er regeringen alligevel kommet under pres for at gøre mere for at hjælpe befolkningen gennem en potentielt hård vinter. Blandt andet har de blå partier i fællesskab foreslået at sænke elafgiften til EU’s laverede niveau, for at tage toppen af stigningerne.