Bupl advarer mod massive besparelser på børn

Hun advarer om, at mange kommuner dermed vil få svært ved at nå de nye regler om minimumsnormeringer, som gælder i alle landets kommuner fra 2024.

Oversigten viser i øjeblikket, at fem kommuner har indgået et forlig, som i næste års budget ifølge Bupl kommer til at betyde besparelser på børneområdet.

I langt størstedelen af de kommuner, som varsler besparelser, er der fortsat kun tale om forslag eller sparekataloger.

Men sikkert er det, at Kommunernes Landsforening (KL) har advaret om, at den nuværende ramme for økonomien tvinger kommunerne til at skære i velfærden.