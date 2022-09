I flere kommuner er der længe blevet drømt om et vagtkorps, som kan bekæmpe indbrudstyve og få festglade unge til at slukke for soundboksen i de sene aftentimer.

I foråret strandede de politiske forhandlinger om tryghedsvagter på Christiansborg, men mandag tog regeringen sagen i egen hånd og præsenterede et lovforslag, som nu får kritik for at være alt fra et »politisk stunt« og til »det vilde vesten«.