R kræver at en ny regering stopper asyl-plan i Rwanda

Den nuværende socialdemokratiske regering - som De Radikale er støtteparti for - arbejder ellers netop for at lave en aftale med Rwanda om at oprette et modtagecenter.

Og der er ikke umiddelbart noget tegn på, at Socialdemokratiet har tænkt sig at skrinlægge de planer. Tværtimod.

Så sent som for et par dage siden underskrev Danmark og Rwanda en fælles erklæring om at etablere en ordning for overførsel af spontane asylansøgere i Danmark til Rwanda.

I et interview med Jyllands-Posten i sidste uge sagde De Radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag, at partiet ikke kan ”lægge mandater til en regering – uanset hvilken farve, den har – der realiserer det her projekt”.