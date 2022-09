Konservative forlader budgetforhandlinger på Frederiksberg

I en pressemeddelelse skriver partiet, at Danmark befinder sig i en periode med den højeste inflation i flere årtier, og at tiden derfor ikke er inde til at ”smide en stor ekstraregning på frederiksbergborgernes bord”.

Budgettet skal vedtages af kommunalbestyrelsen 10. oktober.

Venstre bliver imidlertid siddende ved forhandlingsbordet. Det siger Jan E. Jørgensen (V) til avisen.

- Man kan vælge at gå ind og arbejde med de vilkår, der er, og forsøge at gøre slutresultatet så liberalt som muligt. Ellers kan man vælge, som Konservative, at sige, at det vil de ikke stå model til. Politik er det muliges kunst, siger han.

Budgetforhandlingerne hos naboerne i København har budt på flere store nyheder i denne uge.