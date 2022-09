Avisen har gennem aktindsigter afdækket, at Søren Pape Poulsen som justitsminister holdt ministermøder uden om Udenrigsministeriet og uden at have været i kontakt med den lokale, danske ambassade.

Søren Pape Poulsen beklager i ”Lippert” på TV 2 News også, at han tilbage i 2014 præsenterede sin kæreste som nevø til den daværende præsident i Den Dominikanske Republik.

- Det er klart, at det skulle jeg have tænkt over. Vi skulle ikke have sagt det på den måde. Det bliver jo forstået meget konkret herhjemme, og det forstår jeg sådan set godt, siger han til mediet.