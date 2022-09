Ifølge Morten Lisborgs cv har han arbejdet tæt sammen med Socialdemokratiets ledelse som konsulent og været med til at udvikle den plan, der i årevis har været partiets store udlændingepolitiske løfte:

Et modtagecenter i Afrika. Et de facto-stop for al spontan asylbehandling i Danmark.

Nu vækker hans navn opsigt på ny, netop som udlændingeminister Kaare Dybvad og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen i denne uge tager til Centralafrika for at holde møder med rwandiske topministre.