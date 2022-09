»Magtfuldkommenhed er statsministerens varemærke«. I hvert fald ifølge Venstres folketingsmedlem Kim Valentin, som i foråret havde et læserbrev i flere regionale aviser.

Her slog den tidligere professionelle fodboldspiller for B1903 fast, at da Mette Frederiksen udnævnte Martin Rossen til stabschef, »hev hun tæppet væk under dansk