Venstre vil sænke elafgiften til EU's mindstesats

- Derfor foreslår vi nu at sænke elafgiften til det allerlaveste niveau. Det vil være en økonomisk håndsrækning, som kommer alle danskere til gode, siger Ellemann-Jensen i en skriftlig kommentar.

Helt konkret skal elafgiften ifølge Venstre sænkes til 0,8 øre per kWh. Det svarer til EU’s minimumssats og er markant lavere end den nuværende elafgift i Danmark på over 70 øre per kWh.

I sidste måned meldte også De Konservative noget lignende ud. Det er en del af De Konservatives 2030-plan.

Både Ellemann-Jensen og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, bejler til statsministerposten.