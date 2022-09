Konservative vil belønne boligejere som laver energiforbedringer

De Konservative anerkender, at energieffektiviseringer er dyrt, men at det med de stigende energipriser vil blive rentabelt for boligejere at komme i gang.

- Vi må også bare sige, at vi har lavet mange aftaler i løbet af de sidste år, hvor vi har hentet mange af de lavthængende frugter, siger politisk ordfører, Mette Abildgaard.

- Et sted, hvor vi ikke har gjort ret, meget er på energieffektiviseringer, og det er en måde hvorpå vi samtidig kan understøtte, at danskerne får billigere varmeregninger, siger hun.

Den socialdemokratiske regering forslår med sit udspil til næste års finanslov at afsætte to milliarder til inflationshjælp.

- Vi mener, at pengene er bedre givet ud, hvor de giver en varig forbedring til danskernes økonomi, siger Mette Abildgaard.