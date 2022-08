31/08/2022 KL. 18:15

SF'eren Steen Gade fik Mikhail Gorbatjov til Danmark i 2007

Steen Gade husker, at Mikhail Gorbatjov skuffede sine danske tilhørere ved at udtrykke en positiv holdning til Vladimir Putin under sit besøg i Danmark i 2007.