»Så er det selvfølgelig ejendommeligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre dét, der er ønsket fra et flertal i Folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget,« siger hun.

Mette Frederiksen betegner selv valget som et »tryghedsvalg,« hvor den vigtigste opgave bliver at få Danmark sikkert gennem inflations- og energikrisen.

»Vi ved, at det kan lade sig gøre. For ligesom vi klarede corona, klarer vi også den modgang, som vi står over for nu. Men det kommer til at kræve mindst lige så meget af os danskere hver især, og af os allesammen som samfund,« siger hun.

