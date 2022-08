Partiet vil - hvis det får de afgørende mandater - pege på en borgerlig statsminister, hvis ”politikken trækker ind mod midten”.

- Borgerlighed er mere end den nationalkonservative lukkethed, hvor man bedømmer mennesker ud fra, hvor de kommer fra, eller giver skattelettelser til de rigeste, siger Marianne Karlsmose.

Den kritik handler ”først og fremmest om den yderste højrefløj”, uddyber formanden til Ritzau.

- Der udfordrer jeg det og siger, at borgerlighed for os er mennesket før systemet og at se det enkelte menneske og give det enkelte menneske støtte, hjælp og mulighed for at bidrage.

- Det er en anden form for borgerlighed. Jeg synes, at Venstre og De Konservative desværre har klæbet sig for meget op ad den yderste højrefløj og deltager for meget i en konkurrence om at være stram, strammere, strammest i udlændingepolitikken, siger hun.