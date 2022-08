Kommuner har forpligtet sig til at skaffe billig bolig til 2000 hjemløse

- Jeg er meget glad for, at vi har kunnet indgå en aftale med kommunerne om at få anvist langt flere hjemløse til bolig hurtigere, siger han.

- Vi har lavet en aftale med kommunerne om, at de skal bruge deres anvisning mere strategisk og sørge for at anvise de hjemløse en bolig. Det er både eksisterende boliger og de boliger, vi nu stiller til rådighed, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

Aftalen mellem KL og Regeringen følger en anden aftale fra sidste år, som blev indgået mellem den socialdemokratiske regering og SF, Enhedslisten, DF samt Kristendemokraterne.