En redegørelse viste, at Studsgaard meget tidligt vidste, at ordren om at aflive alle mink var ulovlig. Men han kommunikerede det ikke til ministeren.

Studsgaard fortalte under afhøringer i Minkkommissionen, at det ikke var ”top of mind” hos ham at drøfte, hvor hjemlen for aflivningen skulle findes, da beslutningen om at aflive alle mink blev taget i regeringens koordinationsudvalg på et møde 3. november 2020.

Dagen efter tonede statsminister Mette Frederiksen (S) frem på et pressemøde. Her sagde hun, at alle mink skulle aflives.