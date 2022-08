Rohde forlader Kristendemokraterne i Folketinget

- Jeg synes ikke, at det er vist, at man definerer sig som et midterparti og så bevidstløst peger på en blå statsminister. Det giver i sin substans ikke vanvittig meget mening, synes jeg. Og det er også en af de ting, jeg har haft det svært med, siger han.

Rohde fortæller, at han har andre planer med sit liv, men at det ikke er tid til at løfte sløret for disse.

Kristendemokraterne holder sommergruppemøde lørdag i Odense.