Ulla Tørnæs genopstiller ikke ved næste folketingsvalg

Tidligere minister Ulla Tørnæs (V) genopstiller ikke ved næste folketingsvalg.

Det siger hun lørdag til JydskeVestkysten.

- Det er lange og grundige overvejelser, der ligger til grund for min beslutning om, at tiden er kommet til at sige tak for nu.

- Jeg har været med i 28 år med et kort afbræk til EU, og jeg fylder 60 år i starten af september. Nu vil jeg prøve noget andet, selv om jeg endnu ikke ved, hvad det skal være, siger hun til mediet.