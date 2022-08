Tidligere KD-formand går efter at blive valgt som formand igen

Hen over sommeren har den fungerende formand for Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose, besluttet, at hun vil stille op som partiets landsformand ved næste landsmøde.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Jeg har besluttet mig for at stille op til landsformand efter grundig overvejelse hen over sommeren og efter at have været rundt i hele landet, hvor KD’s medlemmer har haft mulighed for at stille spørgsmål til situationen og give inputs til fremtiden, siger Marianne Karlsmose.