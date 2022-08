18/08/2022 KL. 11:30

Myndigheder kender kun få eksempler på, at aktindsigt fører til chikane - alligevel vil regeringen stramme reglerne

Regeringen vil indskrænke borgernes ret til aktindsigt for at beskytte offentligt ansatte mod chikane. Men en række høringssvar viser, at myndighederne kun kender til få tilfælde af chikane, hvor borgere har fået udleveret de ansattes navne via aktindsigt. Jurister kalder forslaget for »sjusket« og vurderer, at det ikke vil have den ønskede effekt.