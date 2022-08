Venstre kopierer sig selv i kampagne om et problem, der er blevet mindre og mindre

»Når man som kontanthjælpspar med tre børn kan modtage 466.800 kr. om året i samlede offentlige ydelser inklusiv tilskud, så er der altså noget, der er skævt i Danmark,« sagde han.

Hvis kampagnen udløser en følelse af deja-vu, så er det muligvis fordi, Venstre for syv år siden op til valget i 2015 kørte en nærmest identisk kampagne: Samme blå baggrund bag det sekscifrede beløb, samme regneeksempel bygget på de samlede årlige ydelser og tilskud til et par over 30 år på kontanthjælp med tre børn, før skat, før udgifter til bolig, institutioner, vand og varme.