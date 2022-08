Søren Gade sigter mod valgkreds i Vestjylland eller Sydjylland

Foruden at være tidligere kolleger i Venstre er Gade og Støjberg også venner privat.

Og Gade, der har siddet i Folketinget før, lagde i sin tid ikke skjul på, at han ikke havde stemt for at sende Støjberg for en rigsret. Men emnet har ikke fyldt i samtalerne mellem Ellemann-Jensen og Gade forud for, at Gade meldte sit comeback i dansk politik.

- Selvfølgelig var det en markant sag, og den fyldte meget. Men det er også datid. Nu skal vi se fremad, og nu skal vi videre, siger Ellemann-Jensen.

Både Ellemann-Jensen og Gade fastslår, at skulle det ende sådan, så er der ikke noget galt med, at Støjberg igen bliver minister i en borgerlig regering trods dommen i rigsretten.

- Inger har fået en straf og udstået den, og i min bog er Inger berettiget til at stille op til Folketinget, til at komme ind, og hvis hun var en del af et regeringshold, kunne hun også blive minister. Sådan må det være i et retssamfund, siger Gade.