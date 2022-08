»Hans motiv bag gerningerne kendes ikke, men efter drabene var der en del debat om, hvorvidt drabene var begået af en socialt forstyrret ung mand, eller om de havde et større ideologisk mål og dermed kunne være et terrorangreb,« står der i bogen.

Men sådan en fremstilling er »problematisk«, lyder det fra statsministeren i opslaget på Instagram.

»Jeg vælger at reagere, fordi det er vigtigt for vores samfund. På flere måder. Hvis vi begynder at gradbøje fakta efter holdning og religion, så vil demokratiet erodere. Angrebet i København for syv år siden var et terrorangreb, der var knyttet til islamisme. Det havde sin rod i parallelsamfund og manglende integration. Lærebogen er også problematisk, fordi den viser et fravær af autoritet i undervisningsverdenen. Alle værdier er ikke lige gode,« skriver Mette Frederiksen.