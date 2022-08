Den nye lærebog »Danmarks Kulturmøder Med Mellemøsten – fra vikingetiden til krigen mod terror« har fået stor kritik på sociale medier og af to professorer i religion og historie. Bogen, der primært er skrevet til undervisning i historiefaget på ungdomsuddannelserne, kritiseres for at fortælle om terrorangreb og Muhammedtegningerne unuanceret og med muslimsk vinkling.