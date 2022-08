Danmark venter langstrakt krig i Ukraine og er vært for allierede

Ukraine står over for en lang nedslidningskrig. Derfor vil Danmark være vært for en donorkonference, hvor knap 30 lande vil se på, hvordan støtten bedst kan fortsætte på længere sigt.

Torsdag ankommer forsvarsministre og repræsentanter for Ukraine, USA, Storbritannien og en række andre lande til København.

- Vi kan nu diskutere den næste fase for donationer til Ukraine. Den første fase var spontan, mens den næste fase er mere målrettet og koordineret.